video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 06:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"تموين أسوان" تضبط 2 طن سولار قبل تهريبها للسوق السوداء

الأحد، 18 مارس 2018 05:48 م
"تموين أسوان" تضبط 2 طن سولار قبل تهريبها للسوق السوداء سولار - ارشيفية





أسوان ندى سليم
إضافة تعليق

نجحت شرطة التموين بمديرية أمن أسوان، اليوم الأحد، فى ضبط 2 طن من مادة السولار قبل تهريبها بالقرب من معابد فيلة بمركز أسوان.

وتمكن رجال مباحث التموين برئاسة الرائد أشرف عبد المعطى، من ضبط المتهم ويدعى "راضى. م"، ويعمل سائق بسيارة أجرة، بعد العثور على المضبوطات بحيازته داخل السيارة، وبمواجهته بها اعترف بحيازتها تمهيدا لتهريبها، بقصد بيعها بالسوق السوداء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط تاجر سيارات تعدى على زوجة ابن عمه بالسكين بمنزلها لخلافات عائلية بأسوان

اخبار مصر

اخبار محافظات

اسوان

اخبار اسوان

اخبار محافظة اسوان

مديرية امن اسوان

تموين اسوان




لا تفوتك
المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة