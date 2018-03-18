"تموين أسوان" تضبط 2 طن سولار قبل تهريبها للسوق السوداء

"تموين أسوان" تضبط 2 طن سولار قبل تهريبها للسوق السوداءالأحد، 18 مارس 2018 05:48 م
سولار - ارشيفية
أسوان ندى سليم
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نجحت شرطة التموين بمديرية أمن أسوان، اليوم الأحد، فى ضبط 2 طن من مادة السولار قبل تهريبها بالقرب من معابد فيلة بمركز أسوان.
وتمكن رجال مباحث التموين برئاسة الرائد أشرف عبد المعطى، من ضبط المتهم ويدعى "راضى. م"، ويعمل سائق بسيارة أجرة، بعد العثور على المضبوطات بحيازته داخل السيارة، وبمواجهته بها اعترف بحيازتها تمهيدا لتهريبها، بقصد بيعها بالسوق السوداء.
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