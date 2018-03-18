تكريم محمد الاتربى ضمن أفضل مائة رئيس تنفيذى عربى لعام 2017

أحمد يعقوب

اختارت الأمانة العامة لجائزة "أفضل العرب"، محمد الاتربى - رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ضمن قائمة أفضل مائة رئيس تنفيذى عربى لعام 2017، وقد تم تكريمه خلال الحفل الذى أقيم فى العاصمة البريطانية لندن السبت 17 مارس 2018، وقد تم تكريم عدد من الشخصيات العربية خلال الحدث وذلك من خلال جوائز متعددة منها، جائزة وسام القيادة وجائزة الشخصية الاقتصادية العربية لعام 2017 وكذلك جائزة أفضل رياضى عربى لعام2017، وقد حضر الحفل رموز من الشخصيات العامة البارزة فى المجتمعات العربية والتى تم تكريمهم ضمن المرشحين.

وبحسب بيان عن الإدارة العامة للجائزة، تم اختيار المرشحين ضمن القائمة وفقًا لمعايير عدة، من أهمها، قياس مدى تأثيرهم فى مجتمعاتهم، القوة الايجابية، ومدى المساهمة فى تحقيق الأهداف على مستوى الدولة والمجتمع بالإضافة إلى معايير كمية وتطبيقية وضعها خبراء متخصصون.

جدير بالذكر أن محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر قد حاز على العديد من الجوائز التكريمية نظرا لدوره البارز فى خدمة الاقتصاد الوطنى، فقد كرمته مجلة بيزنس توداى مؤخرا، كأحد أفضل الشخصيات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى فى عام 2017.

وبحسب البيان فاز بنك مصر مؤخرا بقيادة محمد الاتربى بالعديد من الجوائز منها، جائزة أفضل بنك لإدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل فى منطقة الشرق الأوسط" لعام 2018، من مجلة جلوبال فاينانس، هذا كما حصل بنك مصر من خلال تقرير مؤسسة بلومبرج العالمية للربع الثالث من 2017 على لقب أفضل بنك فى ترتيب وإدارة القروض المشتركة فى السوق المصرفية المصرية.





واحتل المركز الثانى لأفضل البنوك المسجِلة للأسهم والاستثمارات الجديدة والمسئولة عن ترتيب وإدارة القروض المشتركة على مستوى أفريقيا، وكذلك جائزتى أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية فى مصر2017 وأفضل بنك فى التحصيل الإلكترونى للضرائب، من مجلة إنترناشيونال فاينانس، كما فاز البنك بميدالية التميز الذهبية وشهادة التميز فى مجال المسئولية المجتمعية 2017، وذلك للعام الثالث على التوالى من المنظمة العربية للمسئولية الاجتماعية.

وأشار البيان الى فوزه بجائزة أحد أفضل المصارف الرائدة على مستوى جمهورية مصر العربية ومُنح البنك الوشاح الأحمر الأرجوانى الملكى مزيناً بوسام الاستحقاق الذهبى فى مجال التميز والجودة، وذلك من أكاديمية تتويج لجوائز التميز فى المنطقة العربية، هذا الى جانب فوزه بثلاث جوائز فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر وهم؛ أفضل بنك داعم لمشاريع الشباب فى الوطن العربي، من مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، وجائزتى البنك الأسرع نموا فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك الأسرع نموا فى قطاع التمويل متناهى الصغر لعام 2017 من مجلة جلوبال بانكنج أند ريفيو، كما حصل البنك على جائزة أفضل تمويل إسلامى مشترك خلال 2017، من اسلاميك فاينانس نيوز.