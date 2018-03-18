تكثيف انتشار الخدمات المرورية بمحور عرابى بالمهندسين لمنع الزحام







كتب ــ عبد الرحمن سيد

عززت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة من انتشار الخدمات المرورية بمحيط أعمال إنشاء محطة مترو التوفيقية بمحور أحمد عرابى فى المهندسين للعمل على إرشاد المواطنين للطرق البديلة، كما تم إغلاق شارع رشيد بالكامل لمنع حدوث تداخل فى حركة السيارات وتوجيه السائقين لأماكن التحويلات.

كانت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت عن إغلاق شارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين بشكل جزئى لمدة 3 سنوات ﻹنشاء محطة مترو التوفيقية ضمن مشروع مترو الانفاق الخط الثالث فى الاتجاه من الدائرى إلى ميدان سفنكس مع تعيين الخدمات المرورية واﻷوناش اللازمة، ووضع العلامات اإرشادية بمحيط اﻷعمال لحين الانتهاء منها.