video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 10:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تكثيف انتشار الخدمات المرورية بمحور عرابى بالمهندسين لمنع الزحام

الأحد، 18 مارس 2018 09:14 ص
تكثيف انتشار الخدمات المرورية بمحور عرابى بالمهندسين لمنع الزحام حملات مرورية - أرشيفية





كتب ــ عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

عززت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة من انتشار الخدمات المرورية بمحيط أعمال إنشاء محطة مترو التوفيقية بمحور أحمد عرابى فى المهندسين للعمل على إرشاد المواطنين للطرق البديلة، كما تم إغلاق شارع رشيد بالكامل لمنع حدوث تداخل فى حركة السيارات وتوجيه السائقين لأماكن التحويلات.
 

كانت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت عن إغلاق شارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين بشكل جزئى لمدة 3 سنوات ﻹنشاء محطة مترو التوفيقية ضمن مشروع مترو الانفاق الخط الثالث فى الاتجاه من الدائرى إلى ميدان سفنكس مع تعيين الخدمات المرورية واﻷوناش اللازمة، ووضع العلامات اإرشادية بمحيط اﻷعمال لحين الانتهاء منها.

 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. مرور الجيزة يخصص ونش لمنع السير عكس الاتجاه بشارع أحمد عرابى

شاهد.. إغلاق محور أحمد عرابى بالمهندسين بسبب أعمال محطة مترو التوفيقية

ااخبار الحوادث

اخبار المرور

مرور الجيزة

شارع احمد عرابى

انشاء محطة مترو




لا تفوتك
صور.. صوت مصر: إقبال حاشد للمصريين بإيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية

صور.. صوت مصر: إقبال حاشد للمصريين بإيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية

والد الضحية مريم: الشعب المصرى ووزارة الخارجية يدعمانى فى الوصول لحق ابنتى

والد الضحية مريم: الشعب المصرى ووزارة الخارجية يدعمانى فى الوصول لحق ابنتى

صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين

صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين

ضربة جديدة للإخوان.. الجماعة الإسلامية تصف الانتخابات الرئاسية بالمهمة وتدعو أعضائها للمشاركة.. رئيس "البناء والتنمية" فى حوار لموقع الحزب: الانتخابات لها أهمية بالغة وتمس مستقبل الوطن.. وجميعهم ينبذون المقاطعة

ضربة جديدة للإخوان.. الجماعة الإسلامية تصف الانتخابات الرئاسية بالمهمة وتدعو أعضائها للمشاركة.. رئيس "البناء والتنمية" فى حوار لموقع الحزب: الانتخابات لها أهمية بالغة وتمس مستقبل الوطن.. وجميعهم ينبذون المقاطعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة