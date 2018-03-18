تعليم القليوبية تفتح تحقيقا بواقعة فقأ طالب لعين زميله بقلم رصاص







القليوبية نيفين طه

قرر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تشكيل لجنة للتحقق فى واقعة فقء طالب عين زميله بقلم رصاص داخل الفصل الدراسى، والإفادة الفورية بكل التفاصيل والملابسات، مؤكدا عدم التهاون مع المقصرين.

وتقابل عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا مدير إدارة بنها التعليمية، مع الطفل عمر عادل التلميذ بمدرسة مصطفى كامل الرسمية للغات بمستشفى بنها الجامعى عقب اصابته بالعين اليسرى على يد زميله مجدى أحمد خلال تواجدهما بالفصل، الذى أصابه أثناء شرح مدرس الحصة على السبورة.

وأكد مدير إدارة بنها ، أن الموضوع تمت إحالته للشئون القانونية للتحقيق فى الواقعة وفقا لتوجيهات وكيل وزارة التعليم وسيتم توقيبع أقصى الجزاء على المقصرين والمتهاونين فى حق أبنائنا الطلاب.

يذكر أن الطفل عمر سيخضع لعملية جراحية فورية حيث اكد اﻻطباء المعالجين على استقرار حالته الصحيه، وﻻ يوجد اضرار كبيرة جراء الإصابة ، حيث أكد التقرير المبدئى قطع متوسط فى القرنية نتج عنه نزيف بالعين اليسرى.