تعرف على شروط المشاركة فى مسابقة الأم المثالية بمحافظة أسوان هذا العام

تعرف على شروط المشاركة فى مسابقة الأم المثالية بمحافظة أسوان هذا العامالأحد، 18 مارس 2018 03:00 ص
تعرف على شروط المشاركة فى مسابقة الأم المثالية
أسوان ندى سليم
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وضعت محافظة أسوان، عددا من الشروط للتقدم لمسابقة الحصول على لقب الأم المثالية خلال احتفالية المحافظة فى 20 من الشهر الجارى، لتكريم 20 سيدة من المحافظة لجهودهن فى أسرهن وتعليم أبنائهن.
ووضعت المسابقة حزمة من الشروط لاختيار الأم المثالية وأبرزها :
1. قصة الكفاح وراء كل سيدة والمجهود التى قدمته لأبنائها خلال مسيرتها الزوجية
2. ألا يقل سن المتقدمة عن 50 عاما.
3. يشترط أن تجيد المتقدمة القراءة والكتابة كشرط هام للمشاركة فى المسابقة
4. أن تكون المتقدمة حسنة السمعة والسلوك وخلو الصحيفة الجنائية من اى شبهات او قضايا
5. يشترط أن يكون أبنائها حاصلين على تعليم جامعي.
6. لايشترط عدد الأبناء فى المسابقة حيث تتم إعفاء المتقدمات بمحافظة أسوان من هذا الشرط.
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