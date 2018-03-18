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الأحد، 18 مارس 2018 04:49 ص
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تعرف على أربعة آراء مذهبية توضح متى نقوم للصلاة أثناء الإقامة

الأحد، 18 مارس 2018 04:00 ص
تعرف على أربعة آراء مذهبية توضح متى نقوم للصلاة أثناء الإقامة صلاة - صورة أرشيفية





كتب لؤى على
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عندما يحين موعد إقامة الصلاة يتسابق المصلون للقيام للصلاة؛ فمنهم من يقوم عند بدء الإقامة وآخرون يقومون فى مواضع مختلفة.. لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابعة للأزهر الشريف، أوضحت أن هناك أربعة آراء يقوم فيها المقتدى عند إقامة الصلاة على النحو التالى:

 

1- الأحناف: يقوم عند قول المقيم: حى على الفلاح، وقيل عند حى على الصلاة.

2 - المالكية: يجوز  حال الإقامة أو بعدها بقدر ما يستطيع.

3 - الشافعية: يقوم عقب فراغ المقيم من الإقامة.

4 - الحنابلة: يقوم عند قول المقيم: قد قامت الصلاة إذا قام الإمام وإلا تأخر حتى يقوم

 


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