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تطبيق بدل جذب عمالة بالمناطق النائية لأعضاء التدريس ومعاونيهم بجامعة أسوان

الأحد، 18 مارس 2018 04:46 م
تطبيق بدل جذب عمالة بالمناطق النائية لأعضاء التدريس ومعاونيهم بجامعة أسوان الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان





أسوان – صلاح المسن
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أعلنت جامعة أسوان، اليوم، عن تطبيق بدل جذب العمالة بالمناطق النائية لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بجامعة أسوان. 
 
حيث أكد الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث - في بيان صحفي - أنه  في إطار الجهود المكثفة التي قام بها  الدكتور أحمد غلاب  رئيس جامعة أسوان من أجل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالتواصل مع وزارة المالية تمت الموافقة علي منح بدل جذب عمالة بالمناطق النائية  بما يعادل 50 في المائة  من الأساسي وسيتم تطبيقه ابتداءا من 2018/3/11 .
 
وأضاف ان بدل جذب عمالة بالمناطق النائية كان يطبق علي العاملين بجامعة أسوان  دون أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأضاف أن هذه الخطوة الايجابية تعطي اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم حقوقهم  في تحسين أوضاعهم المالية بالجامعة.
 
 

 


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