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"تضامن أسوان" تختار 7 أمهات مثاليات لهذا العام

الأحد، 18 مارس 2018 05:42 م
"تضامن أسوان" تختار 7 أمهات مثاليات لهذا العام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان





أسوان – عبد الله صلاح
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اختارت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان، 7 سيدات ضمن المكرمات فى احتفالية الأم المثالية، والمقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل بقاعة عروس النيل، ويحضرها اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان.

وأكد محمود فاروق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، أن السيدات اللاتى تم اختيارهن للأمهات المثاليات هذا العام، ضمن 17 سيدة تقدمت بقصص كفاحهن لمديرية التضامن الاجتماعى بمدينة أسوان، خلال الفترة من 8 يناير وحتى 8 فبراير الماضى، مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة معتمدة من محافظة أسوان برئاسة مدير مديرية التضامن، واختارت الأمهات المثاليات وفقاً للمعايير والشروط الموضوعة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السيدات اللاتى تم اختيارهن انطبقت عليهن الشروط من حيث السن الذى لا يقل عن 45 سنة، ودرجة التعليم من ناحية معرفتها بالقراءة والكتابة، ومؤهلات الأولاد تكون عليا، ولا يقل عدد أولادها عن ثلاثة، إلا أن الشرط الأخير تم استثناء أسوان منه باعتبارها محافظة حدودية.

وأوضح "فاروق"، بأن محافظ أسوان سيقوم خلال احتفالية عيد الأم المحدد لها الثلاثاء المقبل بقاعة عروس النيل، بتكريم أكثر من 20 أما مثالية بعد إضافة أمهات وزوجات شهداء القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى الأم العاملة والأم المثالية، مشيراً إلى أن التكريم سيكون عبارة عن شهادات تقدير، وتكريم عينى سيتبرع به رجال أعمال بمحافظة أسوان.


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