"تصديرى الملابس الجاهزة" يشارك بـ7 شركات فى معرض القاهرة الدولى







كتب إسلام سعيد

يشارك المجلس التصديرى للملابس الجاهزة بعدد 7 شركات له فى معرض القاهرة الدولى والمقام خلال الفترة من 14 إلى 23 مارس.

وأعلن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة عن ارتفاع حجم صادرات القطاع خلال يناير 2018 بنحو 13% ليبلغ 117.1 مليون دولار مقابل 103.8 مليون دولار يناير2017.

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وكشف المجلس فى تقريره الشهرى، أن صادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبى قد ارتفعت لتبلغ 43 مليون دولار مقابل 30 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 43%، كما حققت صادرات القطاع إلى الدول العربية زيادة بنحو 17% لتبلغ 4.5 مليون دولار مقابل 3.8 مليون دولار خلال يناير 2017.

وأضاف أن صادرات الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت بشكل طفيف لتسجل 55 مليون دولار مقابل 58 مليون دولار، فيما حققت نموا ملحوظا إلى الدول الأفريقية بنحو 165% لتبلغ 199 ألف دولار مقابل 75 ألف دولار، وبلغت صادرات الملابس الجاهزة إلى باقى دول العالم خلال يناير الماضى نحو 13.908 مليون دولار مقابل 11.837 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 17%..

و كشف التقرير تصدر الولايات المتحدة قائمة الدول خلال يناير الماضى بقيمة 55 مليون دولار، يليها فى المرتبة الثانية أسبانيا بقيمة 11.6 مليون دولار، واحتلت السوق التركية المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للملابس الجاهزة المصرية بقيمة 10.5 مليون دولار.