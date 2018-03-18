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تشكيل لجنة اختيار عميد كلية التربية بجامعة المنصورة

الأحد، 18 مارس 2018 07:44 م
تشكيل لجنة اختيار عميد كلية التربية بجامعة المنصورة الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة





الدقهلية شريف الديب
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عقد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، اجتماعا مع مجلس كلية التربية لعمل تصويت على أعضاء لجنة اختيار العميد من أعضاء مجلس الكلية، وتضم اللجنة عضوين أساسيين وعضوا احتياطيا.

وقدم الدكتور محمد القناوى الشكر خلال الاجتماع للدكتورة أسماء عبد المنعم مصطفى عميد الكلية على الجهد الذى بذلته خلال فترة توليها منصب عميد الكلية، وقدم التهنئة لإدارة الكلية وجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين لحصول الكلية على الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

كما أشاد بجهود إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس وروح التعاون والرغبة المستمرة فى تطوير الكلية، مشيرا أن النجاح جهود فريق عمل وليس جهود فردية ونعمل جميعا من أجل تحقيق هدف وهو المصلحة العامة والعمل على تطوير العملية التعليمية وإعلاء شأن الوطن، وتم عمل التصويت واختيار الدكتور فتحى الزيات، الدكتور مهنى غنايم وعضوا احتياطيا الدكتور سلوى عبد الخالق.


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