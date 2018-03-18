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تركيا تدمر تمثالا وسط عفرين السورية فى انتهاك للتاريخ والثقافية

الأحد، 18 مارس 2018 11:41 ص
تركيا تدمر تمثالا وسط عفرين السورية فى انتهاك للتاريخ والثقافية قصف تركى لمدينة عفرين - أرشيفية





رويترز
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قال بيان لمركز عفرين الإعلامى إن القوات التركية وحلفاءها من مقاتلى المعارضة السورية أتلفوا تمثالا من معالم الثقافة الكردية وأسقطوه فى وسط المدينة السورية اليوم الأحد "فى انتهاك للتاريخ والثقافية الكردية"، ونقلت البيان مجموعة على تطبيق واتساب تديرها قوات سوريا الديمقراطية التى يهيمن عليها الأكراد.

والتمثال لكاوا الحداد وهو شخصية محورية فى أسطورة كردية عن احتفالات عيد النوروز أو السنة الكردية الجديد. وقال البيان إن هذا أول انتهاك سافر لثقافة الشعب الكردى وتاريخه منذ الاستيلاء على عفرين.

وأعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، صباح اليوم السيطرة على وسط مدينة عفرين السورية بالكامل.

وأعلنت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها صباح اليوم دخول مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية فى شمال سوريا وسيطرت على أحياء منها، وفق ما افاد المرصد السورى لحقوق الإنسان الأحد.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن إن "اشتباكات تدور حالياً فى المدينة التى سيطرت القوات التركية والفصائل الموالية لها على أحياء منها". وأعلنت الفصائل السورية الموالية لأنقرة فى بيان صباح الأحد "توغلها داخل مدينة عفرين من المحورين الشرقى والغربى" والسيطرة على حيى الأشرفية والجميلية.


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