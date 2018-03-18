ترامب يهاجم تحقيق مولر فى التدخل الروسى ويعتبره "غير عادل"







واشنطن (أ ف ب)

كثف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الاحد، هجومه على التحقيق الذى يجريه المحقق الخاص روبرت مولر حول تدخل روسى محتمل، فى الانتخابات الأمريكية معتبرا أنه منحاز ضده، الا انه لم يستهدف المحقق الخاص الذى حذر اعضاء فى مجلس الشيوخ من ان اقالته ستكون "تجاوزاً خطيراً للخط الأحمر".

وفى سلسلة من التغريدات الصباحية، اكد ترامب ان معظم اعضاء فريق مولر من المحققين هم من الديموقراطيين "المتشددين" والمنحازين ضده.

وقال ترامب "هل هناك من يعتقد ان ذلك عادل؟ ومع ذلك، ليس هناك تواطؤ!"، وفى تغريدة ليلية سبقت ذلك قال "كان يجب ان لا يبدأ تحقيق مولر مطلقا".

ويندرج انتقاد ترامب ضمن تصعيد للمواجهة مع مولر على خلفية تحقيقه فى احتمال حصول تواطؤ بين الحملة الانتخابية لترامب وجهات روسية سعت الى التأثير على مسار الانتخابات الرئاسية فى 2016 لمصلحة المرشح الجمهوري.

وهاجم الرئيس الاميركى ايضا كلا من المساعد السابق لمدير مكتب التحقيقات الفدرالى اندرو ماكيب، الذى اقيل الجمعة قبل يومين من موعد تقاعده، والمدير السابق للمكتب جيمس كومي، الذى اقاله ترامب العام الماضى على خلفية التحقيق فى احتمال حصول تدخل روسي.

ولا يعرف بعد متى سينتهى مولر من التحقيق، ولكن مع اقتراب التحقيق من الرئيس، والمقربين منه ومصالحه التجارية، فان هجماته تزداد شراسة.