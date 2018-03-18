"تحيا مصر" يفتتح البرنامج التدريبى لبناء قدرات العاملين بدور الرعاية الاجتماعية







كتب مدحت وهبة

افتتح صندوق تحيا مصر، فعاليات البرنامج التدريبي الأول الخاص ببناء قدرات العاملين بمؤسسات دور الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج لتنمية مواهب وقدرات الأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك ضمن أنشطة الخطة القومية لحماية الأطفال بلا مأوى والتى يتم تنفيذها بالتنسيق بين الصندوق ووزارة التضامن الاجتماعى.

ويستهدف البرنامج التدريبى تدريب ورفع كفاءة قدرات مقدمى الرعاية بدور الرعاية الاجتماعية لـ ( 532) أخصائى اجتماعى ونفسى، بالإضافة إلى بناء قدرات أعضاء مجالس إدارة دور الرعاية الإجتماعية لـ (76) فرد، فضلاً عن تنمية مواهب وقدرات (250) طفل الذين تم إيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية.

وقالت ريهام أبو إسماعيل مسئول المسئولية المجتمعية بصندوق " تحيا مصر" فى تصريحات اليوم أن تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين مقدمي الخدمات بدور الرعاية بالاضافة إلى تنمية مواهب الاطفال، يأتى فى إطار حرص صندوق " تحيا مصر" ووزارة التضامن الاجتماعي على أن لا يقتصر التطوير على المبانى فقط، وإنما تأهيل الكوادر البشرية ودعم مواهب الاطفال والذى يعد الهدف الرئيسى للبرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى، حيث يستهدف البرنامج تدريب مقدمى الرعاية على مهارات الاتصال والتواصل وسياسات الحماية الاجتماعية وحقوق الطفل بالاضافة الى تنمية المواهب الفنية والرياضية للاطفال

وأوضحت ريهام ابو اسماعيل أنه ولاول مرة يتم إعداد حقائب تدريبية متخصصة لتدريب مقدمى الخدمات بدور الرعاية، وأعضاء مجلس إدارات دور الرعاية، مع تصميم آليه لقياس أثر العملية التدريبه بعد إنتهائها وتأهيل المتدريبن لنقل الخبرة للعاملين الجدد.

الجدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ البرنامج التنفيذى على ثلاث مراحل تستغرق المرحلة الاولى ستة أشهر والمستهدف منها مقدمى الرعاية، على أن يتم تنفيذ المراحل التالية خلال سته أشهر أخرين، حيث يهدف المشروع إلي تطوير البنية التحتية وزيادة القدرات الاستيعابية لعدد 6 مؤسسات رعاية اجتماعية بالإضافة إلى إنشاء وحدة تشغيل لأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعى، وتشكيل عدد (17) فريق عمل بالشارع تعمل من خلال الوحدات الاجتماعية المتنقلة لتقدم خدمات صحية وتعليمية وتثقيفية وترفيهية للأطفال المستهدفين، وكذلك تطوير قدرات العاملين بعدد (21) مؤسسة للرعاية الاجتماعية