تحرير 364 مخالفة مرورية وضبط سائق لتعاطيه المخدرات خلال حملة بمطروح

تحرير 364 مخالفة مرورية وضبط سائق لتعاطيه المخدرات خلال حملة بمطروحالأحد، 18 مارس 2018 09:07 م
حملة مرورية -أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي
إضافة تعليق
نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير الأمن، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 364 مخالفة مرورية، وتحصيل 5 آلاف جنيه غرامات فورية، وضبط سائق لتعاطيه المخدرات أثناء القيادة.
وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 48 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
كما تم أخذ عينات عشوائية من 15 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى سائق من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحضر اللازم لعرضه على النيابة العامة، وتم التنبيه على القوات، بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
إضافة تعليق
المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا
بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة