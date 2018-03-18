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تحرير 1022 مخالفة مرورية وضبط 23 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بالبحيرة

الأحد، 18 مارس 2018 11:45 ص
تحرير 1022 مخالفة مرورية وضبط 23 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بالبحيرة حملة أمنية - أرشيفية





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون الذين يشكلون بؤرًا إجرامية، وضبط حائزى ومتاجرى الأسلحة والمخدرات والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة .
 
 

أسفرت الحملة عن تحرير 1022 مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية.

 

وتمكنت الحملة عن ضبط هاربين من تنفيذ 2145 حكما قضائيا بالحبس وضبط 23 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات .

 

و من جانب آخر نفذت الوحدات المحلية بالبحيرة، اليوم، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

 

أسفرت الحملة التى شارك فيها المهندس سعد غراب رئيس مدينة دمنهور، عن رفع وإزالة 215 إشغال طريق ثابت ومتحرك، عشة خشب وبوص ومشمع لبيع الفاكهة وأكشاك مخالفة.


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