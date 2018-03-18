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تجديد حبس 3 متهمين 15 يوما فى قضية "المحور الإعلامى" للإخوان

الأحد، 18 مارس 2018 07:28 م
تجديد حبس 3 متهمين 15 يوما فى قضية "المحور الإعلامى" للإخوان محكمة ـ أرشيفية





كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء، حبس 3 متهمين 15 يومًا احتياطيا على خلفية استكمال التحقيقات فى قضية "المحور الإعلامى" التابع لجماعة الإخوان، والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.

وأمر المستشار خالد ضياء بحبس المتهممين على خليفة استكمال التحقيقات فى القضية، حيث أسندت النيابة إليهم تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


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