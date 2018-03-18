تجديد حبس 3 متهمين 15يوما في قضية المحور الإعلامى للإخوان

تجديد حبس 3 متهمين 15يوما في قضية المحور الإعلامى للإخوانالأحد، 18 مارس 2018 10:11 ص
محكمة -أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء، حبس 3 متهمين 15 يوما احتياطيا، على خلفية استكمال التحقيقات فى قضية (المحور الإعلامى) التابع لجماعة الإخوان.
كان المستشار خالد ضياء، قد أمر بحبس كلا من "نسرين.ع" ، أحمد. ع"، "أحمد. أ"، على خليفة استكمال التحقيقات فى القضية، وأسندت النيابة إليهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
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