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تجديد حبس موظفا بهيئة الطرق والكبارى لاتهامه بتقاضى رشوة 15 يوما

الأحد، 18 مارس 2018 12:32 م
تجديد حبس موظفا بهيئة الطرق والكبارى لاتهامه بتقاضى رشوة 15 يوما رشوة - أرشيفية





كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس موظف بهيئة الطرق والكبارى 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامه  بالرشوة.
 
 
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم طلب 2500 جنيه رشوة من أحد المواطنين مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء له بنطاق عمله الجغرافى.
 
 
وأضافت التحقيقات، أنه تم تسجيل للمتهم مكالمات تثبت تورطه فى طلب الرشوة عن طريق هيئة الرقابة الإدارية، وبناء على تلك التسجيلات صدر قرار بضبطه وإحضاره ووجهت له اتهامات استغلال النفوذ وطلب الرشوة.

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