تجديد حبس موظفا بهيئة الطرق والكبارى لاتهامه بتقاضى رشوة 15 يوما

تجديد حبس موظفا بهيئة الطرق والكبارى لاتهامه بتقاضى رشوة 15 يوماالأحد، 18 مارس 2018 12:32 م
رشوة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس موظف بهيئة الطرق والكبارى 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالرشوة.
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم طلب 2500 جنيه رشوة من أحد المواطنين مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء له بنطاق عمله الجغرافى.
وأضافت التحقيقات، أنه تم تسجيل للمتهم مكالمات تثبت تورطه فى طلب الرشوة عن طريق هيئة الرقابة الإدارية، وبناء على تلك التسجيلات صدر قرار بضبطه وإحضاره ووجهت له اتهامات استغلال النفوذ وطلب الرشوة.
إضافة تعليق
رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"
الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة