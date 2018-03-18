تجديد حبس متهم بالدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية 15 يوما







كتبت أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس المحامى حسن حسين 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامه بالدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى الترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض بالكتابة على ارتكاب أفعال إرهابية .

ويواجه المتهم فى القضية رقم 482 حصر أمن دولة عليا، لسنة 2018، ارتكاب جرائم، إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" باسم "المقاطعة الإيجابية للانتخابات الرئاسية " تدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية ، بدعوى تأثيرها على النظام الحالى وإظهاره على أنه فاقد للشعبية .

وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت كمبيوتر محمول وهاتف محمول ومجموعة منشورات لحركة كفاية، ومنشور الثورة مستمرة، فأقر بملكيته لها .

واعترف المتهم بمسئوليته عن الصفحة، قائلا إنها ليست عمل إرهابي، ولكنه سياسى يعبر فيها عن رأيه السياسى ولا ينتمى لأى جماعة إرهابية، وتاريخه السياسى معروف، و كان من المشاركين فى أحداث انتفاضة 1977.

يشار إلى أن قائمة المتهمين تضم عددا من المحامين الآخرين بينهم أحمد درويش والذى أمرت النيابة بتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.