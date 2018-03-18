تجديد حبس عامل عذب طفلته "شهد" انتقامًا من طليقته بالشرقية







الشرقية- فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح بلبيس، اليوم، تجديد حبس عامل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية تعذيبه لابنته الطفلة "شهد" حتى الموت انتقامًا من والدتها.

وكشف تقرير الطب الشرعي بالشرقية، أن الطفلة" شهد" ابنة الثلاثة سنوات، التى عذبها والدها حتي الموت، عاشت 3 أيام وزراعها الأيمن مخلوع من الكتف، فضلا عن حروق بجميع أنحاء الجسم.

تلقي اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد أيمن عبد الله، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بوصول الطفلة " شهد علاء السيد عبد القادر" لمستشفي بلبيس العام، جثة هامدة أثر إصابتها بسحجات وحروق بالجسم، ونقص شديد في الحديد وسوء التغذية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11801 إداري مركز شرطة بلبيس.

وتبين من التحريات التى أشرف عليها الرائد نبيل غيث، رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، تلقي مركز الشرطة بلاغا من قسم الطفولة والأمومة بالقاهرة، بوصول شكوي إليهم عبر الهاتف المحمول، بقيام أب مقيم بمدينة بلبيس، بحبس ابنته " شهد"3سنوات بالمنزل، وتعذيبها وحرمانها من الطعام، وذلك بسبب وجود خلافات بيه وبين طليقته والدة الطفلة.

وتبين من التحريات أن الأب منفصل عن زوجته منذ سنة، ورفض إعطاء الطفلة لزوجته، وأنه دائم سبها بسبب رغبتها في الذهاب لوالدتها، وأن عم الطفلة قام بأخذها إلي مستشفي بلبيس العام، وتوفت فور الوصول.

تمكنت قوة من مباحث مركز شرطة بلبيس، من القبض على الأب المتهم، " علاء.ا" 31 سنة وتبين أنه كان بمحل عمله، حيث يعمل استروجي بورشة، وبمواجهة الأب أنكر ما نسب إليه من اتهام، وقرر أن طفلته تعاني من ضعف شديد والنحافة، وأنه كان يقوم بضربها لمنعهما من النزول للعب فى الشارع، ولم يقتلها.

فيما أفادت التحريات وجود خلاف بين الأب المتهم، وطليقته وتعنت الأب معها ورفضه إعطائها الطفلة لتعيش معاها، تم إحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق معه، قررت نيابة بلبيس العامة برئاسة محمد لاشين، رئيس النيابة وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسه علي ذمة التحقيقات.