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تجديد حبس خلية "داعش" بمغاغة 15 يوما على ذمة التحقيقات

الأحد، 18 مارس 2018 06:45 م
تجديد حبس خلية "داعش" بمغاغة 15 يوما على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية





المنيا- حسن عبد الغفار
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أمرت نيابة المنيا، بتجديد حبس خلية تنتمى إلى الفكر الداعشى، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد ألقت القبض على 6 متهمين داخل معسكر تدريبى بالقرب من مركز مغاغة، وبحوزته منشوات وأوراق ضد الدولة .
 
كانت معلومات قد وردت إلى الأمن الوطنى، بوجود معسكر تدريبى لعدد من المتهمين بالقرب من مغاغة، ينتمون إلى الفكر الداعشى، وبمداهمة الموقع تم القبض على 6 أفراد، بينما فر أحدهم ومازالت الأجهزة الأمنية تكثف البحث لضبطه واحضاره.
 
 

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