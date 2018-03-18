تاجر وعامل يهشمان زجاج سيارة خر لخلافات مالية بينهم بالإسكندرية







الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد مدير مباحث الإسكندرية، من ضبط تاجر وعامل، لقيامهم بتهشيم زجاج سيارة شخص لوجود خلافات مالية بينهم.

وورد بلاغ لقسم شرطة باب شرقى من "خ ى ر" 62 سنة تاجر بوكالة الخضر والفاكهة، مقيم منطقة منشية النزهة دائرة القسم ضد "ح م ال" تاجر بذات الوكالة مقيم منطقة وابور المياه دائرة القسم ، "ع س م" 42 سنة، عامل طرف الأول، مقيم شارع سوق شيديا دائرة القسم، لقيامهما بإحداث تلفيات بسيارته الخاصة رقم س ج ج مصر، وتهشم زجاج السيارة بالكامل لوجود خلافات مالية بينه وبين الأول، بسبب تجارة الخضر والفاكهة، أيد الواقعة شاهدى رؤية، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط المتهمين وبمواجهتهما إعترفا، تحرر المحضر جنح قسم شرطة باب شرقى وجارى العرض على النيابة.