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تأجيل محاكمة 23 متهما بـ" كتائب أنصار الشريعة" لـ 5 أبريل لسماع الشهود

الأحد، 18 مارس 2018 05:07 م
تأجيل محاكمة 23 متهما بـ" كتائب أنصار الشريعة" لـ 5 أبريل لسماع الشهود المستشار محمد شرين فهمى





كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، لـ 5 أبريل لسماع الشهود.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

 


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انصار الشريعة

المستشار محمد شرين فهمى

الارهاب

جنايات القاهرة




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