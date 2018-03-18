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تأجيل محاكمة 18 متهما بالاعتداء على لجنة إزالة بالجيزة لـ 20 يونيو

الأحد، 18 مارس 2018 02:53 م
تأجيل محاكمة 18 متهما بالاعتداء على لجنة إزالة بالجيزة لـ 20 يونيو محكمة -أرشيفية





كتب أحمد إسماعيل
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أجلت منذ قليل الدائرة 19، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عادل أبو المال، محاكمة 18متهما باستعمال العنف والقوة والاعتداء على موظفين عموميين خلال تأدية عملهم لجلسة 20 يونيو لسماع المرافعات. 
 
صدر القرار بعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف وخالد عمار ومحمود البيومى وسكرتارية سمير رزق.
 
 بدأت القضية بتلقى قسم شرطة الجيزة باعتداء عدد من الأشخاص على أعضاء لجنة إزالة لأعمال البناء المخالف والمشكلة من الوحدة المحلية لمركز الجيزة، لإزالة مبانى ملك المتهمين بالمخالفة لأعمال البناء، إضافة إلى اعتدائهم على قوات الشرطة، وحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص.
 
 
 

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