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تأجيل محاكمة صبرى نخنوخ إلى 15 أبريل

الأحد، 18 مارس 2018 04:56 م
تأجيل محاكمة صبرى نخنوخ إلى 15 أبريل صبرى نخنوخ





الإسكندرية أسماء على بدر
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أجلت محكمة جنايات الاسكندرية، اليوم الاحد، برئاسة المستشار محمد سكيكر، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد على عبد المجيد ومحمد ايمن محفوظ، وأمانة سر، على حسين وإيهاب النادى قبيصى، نظر قضية المتهم صبري نخنوخ،  والصادر ضده حكم بالمؤبد على خلفية اتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، لجلسة 15 إبريل القادم لضم مفردات القضية. 

وحضر المتهم صبرى نخنوخ من محبسه اليوم الأحد، وسط حراسة أمنية مشددة، وحضر العديد من أصدقاهه وأهله المحاكمة، وطالب دفاع المتهم خلال مرافعته بإخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية لحين الفصل فيها. 

وأحال المكتب الفنى للمستشار النائب العام قضية المتهم صبرى نخنوخ إلى محكمة استئناف الإسكندرية لإعادة النظر فى الحكم الصادر فيها، حيث تظلم دفاع المتهم، ودفع بحكم المحكمة الدستورية العليا، الذى قضى بعدم دستورية تعديل قانون الأسلحة والذخائر، الذى كان يحظر على المحكمة استعمال المادة 17 للنزول بالعقوبة درجة أو درجتين في شأن القانون.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، حكمت بالسجن 25 عاماً على المتهم  صبرى نخنوخ فى اتهامات بحيازة اسلحة وحيوانات مفترسة، كما قضت بحبسة لثلاثة أعوام آخرى فى قضية تعاطى مخدرات.


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