تأجيل دعوى وقف قبول أوراق أحمد ماهر فى انتخابات المهندسين لـ8 أبريل

تأجيل دعوى وقف قبول أوراق أحمد ماهر فى انتخابات المهندسين لـ8 أبريلالأحد، 18 مارس 2018 06:37 م
انتخابات نقابة المهندسين
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل دعوى وقف قبول أوراق أحمد ماهر فى انتخابات نقابة المهندسين لجلسة 8 أبريل المقبل .
واختصمت الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى وحملت رقم 24668 لسنة 72 ق كلا من نقابة المهندسين وأحمد ماهر بصفته.
طالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار الصادر بقبول أوراق أحمد ماهر فى انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة.
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