تأجيل دعوى تطالب بإلغاء قرار وزير التعليم بشأن الدبلومة الأمريكية لـ8 أبريل







كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة السادسة تعليم قضاء إدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من أشرف الأحمدى المحامى، التى تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 238 لسنة 2015، والقرار رقم 2121 لسنة 2016، والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بالمجموع الاعتبارى لنجل الطاعن، وتعديل نسبة عدد المقاعد المقررة فى الجامعات المصرية وإلغاء القرارين لجلسة 8 أبريل المقبل.

اختصمت الدعوى رقم ٥٢٤٦٦ لسنة 71 قضائية، كلا من وزير التعليم العالى ووزير التربية والتعليم وآخرين.

وجاءت مطالب الطاعنين كالتالى:-

١-الغاء القرار 238 لسنه2015 جملتاً وتفصيلاً مراعاة لابنائنا ورحمة بأولياء الذين تعاقدوا ضمناً على النظام التعليمى حيث أن عشرات الآلاف من الأسر ليس لها بديل اخر عن هذا النظام الذى يقدم تعليماً متميزاً وليس رفاهية منهم دخوله وخاصةً الأسر التى تقيم بالخارج.

2-الغاء العمل بالجداول الاسترشادية حيث يقوم مكتب تنسيق الجامعات الحكومية بتحويل الدرجات إلى درجات Old sat من خلال الجداول الاسترشادية للCollege Board وهى الجهة المانحة للدبلومة الأمريكية مما يتسبب تحويلها إلى انخفاض الاسكور بنسبة 6% بعد تحويلها إلى الOld SAT واستخدام تلك الجداول فيه اهدار للنسب المطبقة على مدار السنين لSAT 1 نطالب باستخدام الmatching(وهو اختيار اعلى Score من كل Section من مواد SAT1 math وEnglish.

3-عدم تطبيق النسبة المرنة وزيادة نسبة اعداد الطلبة فى الجامعات الحكومية لان النسبة لا تتناسب مع اعدادهم المتزايدة.

مضمون القرار 238لسنة 2015 :-

صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 238 بتاريخ 21/9/2015 والذى عدل حساب شهادة الدبلومة الأمريكية وتم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية (جريدة الوقائع المصرية)فى عددها رقم 224 الصادر بتاريخ 25/10/2015 وقام المجلس الأعلى بتأجيل تطبيق القرار الذى كان مقرر تطبيقه على دفعة 2016 إلى المتقدمين للالتحاق بالجامعات لعام 2019/2020 وذلك بعد تواصل اولياء الامور مع وزير التعليم العالى بالقرار الوزارى رقم 2121 بتاريخ 28/6/2016 بناءً على قرار المجلس الاعلى للجامعات الصادر بتاريخ 23/6/2016

1- كان المجموع الاعتبارى الكلى لطلبة الدبلومة الأمريكية 130% للجامعات الخاصة و124% للتنسيق الجامعات الحكومية وتم تغيره بموجب قرار 238 بسنة 2015 ليصبح المجموع الكلى من 100% وطبعا الوضع لا يمكن حسابه بهذه الطريقة التى لا تتناسب مع طبيعة الدبلومة الأمريكية وذلك لأن امتحان قدراته مهارات خاصة لا يمكن من خلاله الحصول على Full mark.

2- تم إلغاء Bonus (حافز التفوق) والذى يقدر بحوالى 15% من Score SAT 1 وبذلك يتساوى الطالب المتفوق بالطالب غير المتفوق.

3- الحد الأدنى للتنسيق بالجامعات الحكومية عالى كان فى Old SAT 1440 أو ما يعادلها من (New SAT (1090 وبالتالى تقل نسبة الملتحقين بالجامعات الحكومية.

4- هناك كارثة أخرى جميع الكليات الخاصة تضع حد أدنى للالتحاق بها لجميع الشهادات وخاصة الكليات العملية مثل الطب 95% والصيدلة 90% والهندسة 80% ووفقا للمجموع الاعتبارى الجديد لطلبة الدبلومة الأمريكية واحتسابه من 100% سوف يأسر عليهم ويكون سبب فى حرمانهم منها لأنهم سوف يقارنوا بها مع باقى الشهادات الأخرى التى لم يتم أحداث أى تغيرات بها وكيف يتسنى بطالب الدبلومة الأمريكية الحصول على تلك النسب فى ظل مناهج السات التى تعتمد على القدرات والمهارات الخاصة.

5- تم تطبيق النسبة المرنة وهى احتساب نسبة طلبة الشهادات المعادلة بنسبة 5% من الثانوية العامة(القسم العلمي)حيث كان تحتسب النسبة فيما قبل 5% من طلبة الثانوية العامة(القسم العلمى والأدبي)و بذلك سوف يقل عدد طلاب الأمريكية الملتحقين بالجامعات الحكومية بنسبة كبيرة لا تتناسب مع عددهم.