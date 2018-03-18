تأجيل دعوى انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بحلوان لـ22 أبريل المقبل







كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الأحد، تأجيل دعوى انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بحلوان لجلسة 22 أبريل المقبل.

اختصمت الدعوى رقم 39488، لسنة71ق،المقامة من مصطفى شعبان، المحامى نقيب المحامين بصفته وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبى، بالامتناع عن دعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين الفرعية بحلوان للانتخابات.