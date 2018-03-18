تأجيل استشكال يلزم الجامعة الأمريكية بتنفيذ حكم تحصيل رسومها بالجنيه لـ13مايو







كتب - أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الإشكالات المقامة من محمود محمد فهمى المحامى، وكيلا عن 60 ولى أمر لطلاب بالجامعة الأمريكية، بشأن تنفيذ حكم إلزام الجامعة الأمريكية فى مصر سداد المصاريف الدراسية بالجنيه المصرى، دون أى مكون من الدولار الأمريكى لجلسة 13 مايو المقبل .

واختصمت الإشكال الذى حمل 13747 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير التعليم العالى ورئيس الجامعة الأمريكية .