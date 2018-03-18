تأجيل إعادة محاكمة 39 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا لجلسة الأول من أبريل

تأجيل إعادة محاكمة 39 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا لجلسة الأول من أبريلالأحد، 18 مارس 2018 05:28 م
محكمة
المنيا- حسن عبد الغفار
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قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم، تأجيل إعادة محاكمة 39 متهما من عناصر الإخوان، والمتورطين فى أحداث عنف وقعت بمراكز محافظة المنيا، إلى جلسة الأول من أبريل لاستكمال المرافعة وسماع باقى الشهود.
يحاكم المتهمون الـ29 فى 4 قضايا تتعلق بأعمال عنف وشغب وقعت بمراكز محافظة المنيا، إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، بينهم 11 متهما فى أحداث أبو قرقاص، و6 متهمين فى اقتحام سنترال ديرمواس، و5 متهمين فى احداث بندر المنيا، و17 متهما فى احداث اقتحام نقطة شرطة الحواصلية بمركز المنيا.
كانت المحكمة العسكرية، قضت خلال الشهور الماضية بالسجن المؤبد غيابيا بحق المتهمين.
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