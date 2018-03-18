بوتين يشكر الناخبين بعد فوزه فى انتخابات الرئاسة الروسية

بوتين يشكر الناخبين بعد فوزه فى انتخابات الرئاسة الروسيةالأحد، 18 مارس 2018 10:43 م
فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
موسكو (رويترز)
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وجه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الذى أعيد انتخابه، اليوم الأحد، لفترة رئاسة جديدة مدتها ستة أعوام الشكر للناخبين على دعمهم له وذلك فى تجمع حاشد للاحتفال بالفوز قائلا إن روسيا أمامها مستقبل عظيم شريطة أن يظل شعبها متحدا.
وكان بوتين يتحدث من فوق منصة قبالة الميدان الأحمر فى موسكو وأمام حشد من أنصاره. وقال إن نتيجة الانتخابات تمثل اعترافا بما تحقق من انجازات فى السنوات القليلة الماضية رغم الأوضاع الصعبة.
وقبل أن يغادر المنصة هتف مع الحشد "روسيا..روسيا"، وأعيد انتخاب بوتين بأغلبية ساحقة اليوم الأحد فى تمديد لحكمه لأكبر دولة فى العالم من حيث المساحة لمدة ستة أعوام أخرى فى وقت تتخذ فيه العلاقات مع الغرب مسارا معاديا.
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