بوتين بعد فوزه: نواجه تحديات كبيرة ويجب تجاوزها بالعمل المشترك







كتب حسن مجدى

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إنه من الهام للغاية بالنسبة له أن يواصل العمل المشترك، وأن يقوم كل شخص فى مركزه بواجبه، وأن يعمل فى إطار هيكلية معينة، وأهم ما يجب القيام به هو إدراك التحديات الكبيرة التى تواجههم والتى يجب تجاوزها من خلال العمل المشترك.

وأضاف بوتين، خلال كلمته من مقر حملته عقب نجاحه فى الانتخابات الرئاسية الروسية، :"أحد المشاركين معه قال لى نحن من فريقكم، وقلت له "أنا أحد أعضاء هذا الفريق و يعمل على تحقيق مصالح روسيا الوطنية".

أكد بوتين أنهم مستعدون للعمل مع السلطات البريطانية موضحا أن روسيا لا تمتلك أسلحة الأعصاب، ولو استخدمتها لسقط عدد كبير من الضحايا فى لندن.