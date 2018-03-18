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بوتين: اتهام روسيا بتسميم الجاسوس السابق فى بريطانيا يعد "هراء"

الأحد، 18 مارس 2018 10:58 م
بوتين: اتهام روسيا بتسميم الجاسوس السابق فى بريطانيا يعد "هراء" فلاديمير بوتين الرئيس الروسى





موسكو (أ ف ب)
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اعتبر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مساء الاحد، أن اتهام موسكو بتسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال على الاراضى البريطانية هو "مجرد هراء"، مؤكدا ان روسيا "دمرت كل اسلحتها الكيميائية" و"مستعدة للتعاون" مع لندن.

وصرح بوتين للصحافيين بعد فوزه الساحق فى الانتخابات الرئاسية "ان يعتقد احد ان شخصا ما فى روسيا يسمح لنفسه بالقيام بهذه الامور قبيل الانتخابات وكأس العالم لكرة القدم هو امر لا معنى له ومجرد هراء".

 


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