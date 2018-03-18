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بوتين: أشعر بالثقة حيال برنامجى الانتخابى

الأحد، 18 مارس 2018 12:25 م
بوتين: أشعر بالثقة حيال برنامجى الانتخابى بوتين يدلى بصوته





موسكو (أ ش أ)
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عبر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن ثقته فى أن نتيجة الانتخابات الرئاسية ستكون فى صالحه، وقال بوتين خلال إدلائه بصوته اليوم فى هذه الانتخابات "إننى على ثقة أن برنامجى الانتخابى الذى عرضته هو الصواب".

وذكرت ذلك وكالة أنباء (انترفاكس) الروسية التى اشارت إلى أن بوتين أدلى بصوته فى الانتخابات بمركز اقتراع بأكاديمية العلوم الروسية فى موسكو.

وكانت مراكز الاقتراع فى العاصمة الروسية موسكو، قد فتحت أبوابها فى الساعة الثامنة صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، أمام الناخبين لاختيار رئيس للبلاد لفترة رئاسية 6 مدتها سنوات بعد تعديل القانون الروسى، حيث ستستمر ولاية الرئيس القادم حتى عام 2024.

من ناحية أخرى أدلى المرشح عن الاتحاد الشعبى الروسى، سيرجى بابورين بصوته فى الانتخابات الرئاسية الروسية التى انطلقت صباح اليوم الأحد فى مراكز الأقتراع بموسكو .

ذكرت ذلك قناة (روسيا اليوم) الاخبارية دون المزيد من التفاصيل .

كما أدلى المرشح عن "حزب النمو" الروسى، بوريس تيتوف بصوته فى الانتخابات الرئاسية الروسية التى انطلقت صباح اليوم الأحد، بأحد مراكز الاقتراع فى بلدة أبراو دورسو فى أقليم كراسنودار جنوب البلاد .

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية - أن المرشح الروسى حضر إلى مركز الاقتراع برفقة 8 من أعضاء عائلته، قائلا نحن "ندلى بأصواتنا جميعا". ودعا المواطنين للمشاركة فى الانتخابات، مضيفا: "بلادنا تتغير، ويجب أن تكون ذات حيوية وفعالية".

ويتنافس فى الانتخابات ثمانية مرشحين على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين بصفة مستقل، وسيرجى بابورين عن "الاتحاد الشعبى الروسى"، ورجل الأعمال بافل جرودينين عن الحزب الشيوعى الروسي، والقومى فلاديمير جيرينوفسكى عن الحزب "الليبرالى الديموقراطى الروسي"، والمرشحة الليبرالية كسينيا سوبتشاك عن حزب "المبادرة المدنية"، ومكسيم سورايكين عن "شيوعيى روسيا"، ومفوض حقوق رجال الأعمال فى روسيا بوريس تيتوف عن "حزب النمو"، وجريجورى يافلينسكى عن حزب "يابلوكو" الليبرالى.

 

 


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