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بكين تدعو واشنطن لـ"تصحيح الخطأ" بعد السماح لمسئولين أمريكيين بزيارة تايوان

الأحد، 18 مارس 2018 06:35 ص
بكين تدعو واشنطن لـ"تصحيح الخطأ" بعد السماح لمسئولين أمريكيين بزيارة تايوان وانغ يى وزير الخارجية الصينى





واشنطن (أ ف ب)
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دعت الصين، السبت، الولايات المتحدة إلى "تصحيح الخطأ"، بعد أن وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الجمعة، قانونا جديدا يسمح لكبار المسؤولين الأمريكيين بالسفر الى تايوان للقاء نظرائهم فى تايبيه.

وتعليقا على القانون، قال لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية انه "انتهاك صارخ" لمبدأ الصين الواحدة وقد ارسل "إشارات خاطئة جدا إلى القوات الانفصالية المؤيدة للاستقلال فى تايوان".

وشدد على ان "الصين تعارض ذلك بشدة"، واضاف لو كانغ "اننا نحض الجانب الأمريكى على تصحيح خطأه، والتوقف عن مواصلة اى علاقات رسمية مع تايوان او تحسينٍ لعلاقاته الحالية مع تايوان".

وكان البيت الابيض قال الجمعة ان ترامب وقع "قانون السفر الى تايوان" الذى "يشجع على تبادل الزيارات بين مسؤولى الولايات المتحدة وتايوان على كل المستويات".

ويمكن للمسؤولين الأمريكيين حاليا السفر الى تايوان بينما يزور مسؤولون تايوانيون من حين لآخر البيت الابيض، لكن الاجتماعات جرت حتى الان بتحفظ لتجنب اثارة غضب الصين.

وقطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع تايون فى 1979 ارضاء لبكين. لكنها ابقت على علاقات تجارية مع الجزيرة وتبيعها اسلحة مما يثير استياء الصين.

 


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