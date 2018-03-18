بعد انهيارها اقتصاديا.. قطر تزعم تعرض عملتها الورقية للتلاعب







رويترز

فى محاولة منها لإخفاء انهيارها اقتصاديا وتراجع عملتها الوطنية بصورة مزرية، زعم المصرف القطرى المركزى تعرض العملة وأسوواق الأوراق المالية للتلاعب .

وطلب مصرف قطر المركزى من الخزانة الأمريكية ولجنة تداول عقود السلع الآجلة التحقيق فى تلاعب بعملته.

وطلب مكتب المحاماة، بول وويس وريفكند ووارتون وجاريسون، من لجنة تداول عقود السلع الآجلة التحقيق في تلاعب محتمل فى عملة قطر الريال.