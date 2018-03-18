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الأحد، 18 مارس 2018 04:27 م
خالد صلاح
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بعد انهيارها اقتصاديا.. قطر تزعم تعرض عملتها الورقية للتلاعب

الأحد، 18 مارس 2018 02:51 م
بعد انهيارها اقتصاديا.. قطر تزعم تعرض عملتها الورقية للتلاعب تميم بن حمد





رويترز
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فى محاولة منها لإخفاء انهيارها اقتصاديا وتراجع عملتها الوطنية بصورة مزرية، زعم المصرف القطرى المركزى تعرض العملة وأسوواق الأوراق المالية للتلاعب .

وطلب مصرف قطر المركزى من الخزانة الأمريكية ولجنة تداول عقود السلع الآجلة التحقيق فى تلاعب بعملته. 

وطلب مكتب المحاماة، بول وويس وريفكند ووارتون وجاريسون، من لجنة تداول عقود السلع الآجلة التحقيق في تلاعب محتمل فى عملة قطر الريال.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

منين نجيب الصبر؟

يعنى أية يابا الحاج العملة حد لعب فيها--ملعوب فى أساسها يعنى--طب انتوا كنتوا فين اثناء اللعب دة

واللى لعبوا لكم فيها دول ولاد الشياطين معروفين-- ولا بس همة حطوا راسكم فى الطين --وانتوا كنتوا كدة على اثناء اللعب على بطنكم نايمين--يا ريت حد من عندكوا يطلع ويوضح لنا ازاى تم التلاعب فيها ومن أمتى وينفع نصلح التلاعب دة ونرقع العملة--وفية أية كمان عندكم أتلعب فية --أو لسة هيتلعب فية --يا فقية

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