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بطريرك الكنيسة الروسية يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة فى روسيا

الأحد، 18 مارس 2018 09:48 ص
بطريرك الكنيسة الروسية يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة فى روسيا بطريرك الكنيسة الروسية





كتب مؤمن مختار
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أدلى بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل بصوته فى الانتخابات الرئاسية الروسية 2018، حيث شارك صباح اليوم الاحد، في مركز اقتراع فى اودينتسوفو.
 
وصوّت رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بعدما قدم جواز سفره وحصل على ورقة التصويت.
 
 
وقال فى كلمته للصحفيين:" روسيا اليوم تنتخب الرئيس، وآمل كثيرا أن هذا الاختيار من شأنه أن يعمل على تعزيز الانسجام الداخلى فى المجتمع.
 
 
وكانت قد انطلقت فى روسيا اليوم الأحد 18 مارس، انتخابات الرئاسة الروسية لعام 2018، بعد انتهاء التصويت فى الخارج يتوجه الناخبون الروس إلى مراكز الاقتراع واللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، فى انتخابات محسمومة للرئيس الروسى الحالى فلاديمير بوتين.
 
 
 
 
 
 
 

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