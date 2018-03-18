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الأحد، 18 مارس 2018 12:26 م
خالد صلاح
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بدء ورش عمل بين أساتذة جامعة الأزهر ونظرائهم فى جامعات هولندا

الأحد، 18 مارس 2018 11:48 ص
بدء ورش عمل بين أساتذة جامعة الأزهر ونظرائهم فى جامعات هولندا ورش عمل بين أساتذة جامعة الأزهر





كتب لؤى على
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تبدأ بعد قليل، ورش عمل  حوارية بين مجموعة من أساتذة جامعة الأزهر ونظرائهم فى بعض الجامعات الهولندية، فى إطار عالمية رسالة مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة.

ورش العمل تدور حول مناهج الدراسات الإسلامية بين الشرق والغرب ويشارك فيها الدكتور محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر والدكتور عبد الفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور بكر زكى عوض عميد الكلية السابق، والدكتورة أمانى الشريف الأستاذة بجامعة الأزهر ونائب مدير مكتب التمييز الدولى، ود.سعيد حسن، ود.محمد فوزى، ود.محمد عبد الفضيل.

 كما يشارك من الجانب الهولندى، البروفيسير عمرو رياض أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة لوفان  ببلجيكا، البروفيسير رودلف بيتر، ونيكو كابنين، فيلموت بوندر.


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ورش عمل

جامعة الأزهر

جامعات هولندا




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