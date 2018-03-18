بدء مؤتمر نادى قضاة مجلس الدولة لكشف الفساد فى التعاقدات الحكومية







كتب أحمد عبد الهادى

بدأ منذ قليل، نادى قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهى رئيس النادى، مؤتمر كشف الفساد فى التعاقدات الحكومية، والممارسات الإدارية، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجموعة الدولية للتدريب.

وافتتح المستشار سمير البهي رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة المؤتمر، بحضور المستشار محمد عبد اللطيف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى والتثقيفى لنادى قضاة مجلس الدولة، ورغبة منه فى المشاركة الفعالة بقضايا الوطن بدور إيجابى يساعد في نهضتها ورقيها.

يشارك فى المؤتمر لفيف من قضاة مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التنمية المحلية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومباحث الأموال العامة، وممثلى بعض الجهات الحكومية بمصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وسلطة عمان.

بجانب ذلك، يحاضر فى جلسات المؤتمر لفيف من رجال القضاء وأساتذة الجامعات على رأسهم الأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون العام وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، والأستاذ الدكتور أسامة عبيد وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والمستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة رئيس دائرة الفحص بدائرة العقود الإدارية بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار محمود الخراشي رئيس قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، والاستشارى محمود صبره خبير الصياغة التشريعية للأمم المتحدة والبنك الدولى.

وقال المستشار وائل فرحات عبد العظيم المتحدث الإعلامي باسم النادى، أن جلسات المؤتمر تتناول عدد من الموضوعات القانونية الهامة منها طرق التعاقد فى المشتريات الحكومية، ومخاطر حدوث الفساد فيها ، وصور الفساد فى عقود الخصخصة فى ضوء أحكام مجلس الدولة والضوابط التشريعية لمنع الفساد في العقود الحكومية، والأطر الدولية والوطنية لمكافحة الفساد، ونتناول فيها مكافحة الفساد في المنطقة العربية فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والدفع بالفساد فى تحكيم الاستثمار، وضمانات الشفافية في إبرام، وتنفيذ العقود الحكومية في القانون الأمريكى، والآليات التشريعية لمكافحة الفساد مصر، ودور الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد .