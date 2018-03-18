بدء فرز أصوات المصريين فى البرتغال عقب غلق الصناديق







كتب- هاشم الفخرانى

أغلقت سفارة مصر بالبرتغال صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، وبدأت فى فرز الأصوات.

قال سفير مصر فى البرتغال السفير على العشيرى، قبل غلق الصنادق، إن هناك إقبالا كبيرا على تصويت المصريين فى انتخابات الرئاسة لعام 2018 ، لليوم الثالث على التوالى بل هناك تزايد فى أعداد الناخبين.

وأضاف"العشيرى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من العاصمة لشبونة، أن السبب فى تزايد الأعداد هو أن اليوم إجازة رسمية فى البرتغال، رغم أن الجالية المصرية ليست كبيرة ومعظمهم صوت بالفعل فى الانتخابات.

وأشار إلى أن إعلان النتيجة لن يتم من خلال السفارة بل من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، بحكم أنها المسئولة عن ذلك وليس السفارة.