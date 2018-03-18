بدء فرز أصوات المصريين بسلطنة عمان فى الانتخابات الرئاسية

بدء فرز أصوات المصريين بسلطنة عمان فى الانتخابات الرئاسيةالأحد، 18 مارس 2018 08:27 م
المصريون بالخارج فى انتخابات الرئاسة
كتب: محمد سعد
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بدأ فرز أصوات الجالية المصرية المقيمة بسلطنة عمان منذ قليل، بعد أن انتهى تصويت أبناء الجالية اليوم وأغلقت الصناديق فى التاسعة مساء.
وأكد السفير محمد غنيم، سفير مصر لدى سلطنة عمان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، ان عملية التصويت شهدت إقبالاً وحضورا كبيرا من الناخبين.
وقال السفير المصرى، إنه سيتم إعلان النتيجة بعد الانتهاء من الفرز، وإرسال نتائج الفرز إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فى القاهرة فور الانتهاء من الفرز مباشرة.
الجدير بالذكر، أن السفارة المصرية بمسقط شهدت إقبالا كبيرا على مدار 3 أيام من ابناء الجالية المصرية على صناديق الاقتراع.
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