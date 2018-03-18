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بدء حفل ختام فعاليات الأقصر عاصمة للثقافة العربية بساحة الكرنك

الأحد، 18 مارس 2018 08:55 م
بدء حفل ختام فعاليات الأقصر عاصمة للثقافة العربية بساحة الكرنك





الأقصر - أحمد مرعى
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انطلقت، منذ قليل، فعاليات الحفل الختامى لفعاليات الأقصر عاصمة للثقافة العربية، بساحة معبد الكرنك، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومحمد بدر محافظ الأقصر.
 
وبدأت الاحتفالية، داخل ساحة معابد الكرنك بالسلام الوطنى المصرى، والسلام الوطنى المغربى. 
جانب من الحفل
جانب من الحفل

محافظ الاقصر
محافظ الاقصر

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

 


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