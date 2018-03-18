بدء حفل ختام فعاليات الأقصر عاصمة للثقافة العربية بساحة الكرنك

بدء حفل ختام فعاليات الأقصر عاصمة للثقافة العربية بساحة الكرنكالأحد، 18 مارس 2018 08:55 م
الأقصر - أحمد مرعى
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انطلقت، منذ قليل، فعاليات الحفل الختامى لفعاليات الأقصر عاصمة للثقافة العربية، بساحة معبد الكرنك، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومحمد بدر محافظ الأقصر.
وبدأت الاحتفالية، داخل ساحة معابد الكرنك بالسلام الوطنى المصرى، والسلام الوطنى المغربى.
جانب من الحفل
محافظ الاقصر
وزيرة الثقافة
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