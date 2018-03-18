بدء توافد المشاركين فى حفل إعلان نتيجة قرعة الحج بنادى الزراعيين

بدء توافد المشاركين فى حفل إعلان نتيجة قرعة الحج بنادى الزراعيينالأحد، 18 مارس 2018 10:46 ص
حضور قرعة الحج-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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توافد عدد من المواطنين على نادي الزراعيين بالدقى، لحضور حفل إعلان نتيجة قرعة الحج، ومن المقرر حضور اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وعدد من القيادات الأمنية للمشاركة في الحفل.
شددت مديرية أمن الجيزة من تواجدها بمحيط النادي بالدقي، كما انتشر رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة بالشوارع المحيطة لتنظيم الحالة المرورية، ومنع حدوث تكدسات بحركة السير.
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