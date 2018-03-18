بدء توافد المشاركين فى حفل إعلان نتيجة قرعة الحج بنادى الزراعيين







كتب بهجت أبو ضيف

توافد عدد من المواطنين على نادي الزراعيين بالدقى، لحضور حفل إعلان نتيجة قرعة الحج، ومن المقرر حضور اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وعدد من القيادات الأمنية للمشاركة في الحفل.

شددت مديرية أمن الجيزة من تواجدها بمحيط النادي بالدقي، كما انتشر رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة بالشوارع المحيطة لتنظيم الحالة المرورية، ومنع حدوث تكدسات بحركة السير.