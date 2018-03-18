بدء التصفيات النهائية لمشروع تحدى القراءة العربى بالمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الشيخ أشرف النجار، رئيس المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، أنه بدأت التصفيات النهائية لمشروع تحدى القراءة العربى، بمقر معهد فتيات كفر الشيخ الإعدادى، وتستمر حتى الخميس المقبل، الموافق 22 من مارس الجارى، وسيتم اختيار أول عشرين مركز على مستوى المنطقة، لتصعيدهم للجنة التنسيقية لمشروع تحدى القراءة العربى برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، للمشاركة بالتصفيات النهائية على مستوى مناطق الجمهورية.

وأضاف النجار، فى بيان له، استعدت المعاهد للمشروع بداية من شهر أكتوبر الماضى، منذ إنطلاق الموسم الثالث له، بعدما تسلم الطلاب "جوازات التحدى" التى تكونت من 5 جوازات بألوان مختلفة، كل جواز منها بلون معين يمثل مرحلة ما، حيث تتطلب كل مرحلة إتمام قراءة الطالب لعشرة كتباً، يتم تلخيصها وجدولتها فى الجواز المخصص لها مُرتباً بحسب اللون، وتشتمل الصفحة الواحدة فى الجواز على ملخص لكتاب كامل، ليتضمن كل جواز ملخص عشر كُتب، ويقرأ الطالب 50 كتاباً.

وقال النجار، أن الطالب يتسلم جواز التحدى باللون الأحمر، حينما ينتهى من قراءة 10 كتب، ويتسلم الجواز الأخضر عندما ينتهى من قراءة 20 كتاباً، ويتسلم جواز اللون الأزرق عقب قراءة 30 كتاباً، واللون الفِضى عندما يكمل قراءة 40 كتاباً، وجواز اللون الذهبى عقب قراءة الـ 50 كتاب، وتناقشه اللجنة وتختبره فى محتويات الـ 50 كتاباً .