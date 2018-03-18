بالصور.. اللبن والتمر فى استقبال شيخ الأزهر بموريتانيا

بالصور.. اللبن والتمر فى استقبال شيخ الأزهر بموريتانياالأحد، 18 مارس 2018 03:34 ص
شيخ الأزهر يتناول اللبن والتمر بموريتانيا
كتب لؤى على
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استقبل موريتانيون الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتمر والحليب فى أول زيارة له لـموريتانيا.
حيث استهل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، زيارته للعاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء أمس السبت، فى أول زيارة رسمية لشيخ الأزهر لموريتانيا، بزيارة رئاسة المجلس الأعلى للإفتاء والمظالم، حيث كان فى استقباله وزير الشؤون الإسلامية أحمد بن داود، والشيخ محمد المختار بن امباله رئيس المجلس الأعلى للإفتاء، وعدد من كبار علماء المجلس.
شيخ الأزهر يتناول اللبن
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