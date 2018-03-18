بالانفوجراف.. النتائج الأولية بانتخابات روسيا: بوتين يكتسح منافسيه بـ73.31%







كتب مؤمن مختار

اكتسح فلاديمير بوتين الرئيس الروسى الحالى والمرشح الرئاسى فى الانتخابات الرئاسية فى روسيا 2018، كافة منافسيه فى الانتخابات التى أقيمت اليوم الأحد 18 فى داخل وخارج روسيا.



انفوجراف

ووفقا للنتائج الأولية حصل بوتين على 73.31% من الأصوات، بينما حصل بافيل جرودينين مرشح عن "الحزب الشيوعي الروسى" على 14.78%، وفلاديمير جيرينوفسكي مرشح عن "الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي" 6.69%، وكسينيا سوبتشاك حصلت على 1.40%، بعد فرز 26% من الأصوات.