video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 04:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

باريس ترفض الاعتراف بالتصويت بالقرم فى إطار الانتخابات الرئاسية الروسية

الأحد، 18 مارس 2018 03:43 م
باريس ترفض الاعتراف بالتصويت بالقرم فى إطار الانتخابات الرئاسية الروسية وزير الخارجية الفرنسى جان-ايف لو دريان





(أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلنت فرنسا، اليوم الأحد، أنها لا تعترف بإجراء الانتخابات الرئاسية الروسية فى القرم بعد أربع سنوات على ضم موسكو "غير الشرعى" لشبه الجزيرة الأوكرانية، وأوضحت وزارة الخارجية فى بيان أن "فرنسا لا تعترف بإجراء الانتخابات الرئاسية الروسية فى القرم اليوم" الأحد.

واضافت "بعد اربع سنوات على الضم غير الشرعى لجمهورية القرم وسيباستوبول المستقلة، ما زالت فرنسا متمسكة بالإعادة الكاملة لسيادة اوكرانيا ووحدة اراضيها فى حدودها المعترف بها دوليا. وتغيير الحدود بالقوة مخالف للقانون الدولى، بما فى ذلك الالتزامات التى وافق عليها الاتحاد الروسى".

وقد بدأ الروس الأحد الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسية يفترض أن تؤدى إلى إعادة انتخاب فلاديمير بوتين.

وتتزامن هذه الانتخابات مع الذكرى الرابعة لضم القرم الذى وافق عليه فى مارس 2014 سكان شبه الجزيرة الأوكرانية هذه ويشكل الناطقون باللغة الروسية أكثرية سكانها، خلال استفتاء لم تعترف به المجموعة الدولية ،وستفتح مكاتب تصويت خصوصا فى مدينتى سيباستوبول وسيمفيروبول.

وردا على ذلك، حذرت أوكرانيا الجمعة من إنها ستمنع الناخبين الروس من الوصول الى قنصليات بلادهم للمشاركة فى التصويت، فأثارت بذلك "غضب" روسيا.

وسيزور وزير الخارجية الفرنسى جان-ايف لو دريان كييف فى 22 و23 مارس، لإجراء محادثات مع السلطات الأوكرانية "خصوصا حول الوضع فى القرم ودونباس"، فيما تعرب فرنسا عن "قلقها لعسكرة شبه الجزيرة وتدهور وضع حقوق الإنسان، الذى يؤثر على تتار القرم".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فرنسا: باريس وبرلين تريدان ردا أوروبيا حازما على قرارات أمريكا بشأن التجارة

إعدام شحنة "بط" بمطار القاهرة بعد وصولها من فرنسا

وزير داخلية فرنسا يدعو للاقتداء بالنيجر فى مكافحة الهجرة غير الشرعية

جيمس وفالكاو ضمن تشكيلة كولومبيا لمواجهة فرنسا وديا

المصريون فى فرنسا يتحدون الأمطار ويشاركون بكثافة فى انتخابات الرئاسة

اخبار عالميه

فرنسا

القرم

روسيا

الانتخابات الروسيه




لا تفوتك
النيابة الإدارية تحيل 3 مديرين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

النيابة الإدارية تحيل 3 مديرين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

صور.. مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

صور.. مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"

رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"

الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة

الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة

اعرفى انتى أى نوع من الأمهات ذكية ولا مفترية؟

اعرفى انتى أى نوع من الأمهات ذكية ولا مفترية؟

هلسنكى يبحث مع الأهلى أزمة المليون دولار لضم عمرو جمال

هلسنكى يبحث مع الأهلى أزمة المليون دولار لضم عمرو جمال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة