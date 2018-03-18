انهيار منزل مكون من طابقين بأخميم فى سوهاج بدون خسائر بالأرواح

سوهاج محمود مقبول

شهدت منطقة الست عزيزة ببندر أخميم شرقى محافظة سوهاج انهيار منزل مكون من طابقين ومبنى بالطوب اللبن ومسقوف بالنخيل، غير مأهول بالسكان دون حدوث إصابات.

وكان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير للشرق يفيد بحدوث انهيار منزل بدائرة مركز أخميم وتم الدفع بقوات الحماية المدنية لمكان الانهيار.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد طارق أبو سديرة رئيس مباحث مركز شرطة أخميم والنقيب إبراهيم صقر معاون مباحث المركز انهيار منزل مكون من طابقين ومبنى بالطوب اللبن ومسقوف بالنخيل "غير مأهول بالسكان" ملك عبد الناصر ع ا ع 62 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه وتم عمل كردون أمنى بالمكان وتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة وتم أخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لاتخاذ اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الـواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1102 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.