video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 01:31 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

انهيار منزل مكون من طابقين بأخميم فى سوهاج بدون خسائر بالأرواح

الأحد، 18 مارس 2018 01:17 م
انهيار منزل مكون من طابقين بأخميم فى سوهاج بدون خسائر بالأرواح انهيار منزل - أرشيفية





سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

شهدت منطقة الست عزيزة ببندر أخميم شرقى محافظة سوهاج انهيار منزل مكون من طابقين ومبنى بالطوب اللبن ومسقوف بالنخيل، غير مأهول بالسكان دون حدوث إصابات.

 

وكان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير للشرق يفيد بحدوث انهيار منزل بدائرة مركز أخميم وتم الدفع بقوات الحماية المدنية لمكان الانهيار.

 

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد طارق أبو سديرة رئيس مباحث مركز شرطة أخميم والنقيب إبراهيم صقر معاون مباحث المركز انهيار منزل مكون من طابقين ومبنى بالطوب اللبن ومسقوف بالنخيل "غير مأهول بالسكان" ملك عبد الناصر ع ا ع 62 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية " دون حدوث إصابات ".

 

وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه وتم عمل كردون أمنى بالمكان وتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة وتم أخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لاتخاذ اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الـواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1102 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. التفاصيل الكاملة لمصرع عامل نتيجة انهيار منزل بقرية الدير بطوخ

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

انهيار منزل

اخيميم

مركز شرطة ـأخميم

حوادث سوهاج




لا تفوتك
النيابة الإدارية تحيل 3 مديرين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

النيابة الإدارية تحيل 3 مديرين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

صور.. مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

صور.. مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"

رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"

الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة

الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة

اعرفى انتى أى نوع من الأمهات ذكية ولا مفترية؟

اعرفى انتى أى نوع من الأمهات ذكية ولا مفترية؟

هلسنكى يبحث مع الأهلى أزمة المليون دولار لضم عمرو جمال

هلسنكى يبحث مع الأهلى أزمة المليون دولار لضم عمرو جمال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة