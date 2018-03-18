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انعقاد الملتقى التوظيفى فى دورته الثانية بكلية الحاسبات جامعة المنوفية

الأحد، 18 مارس 2018 07:13 م
انعقاد الملتقى التوظيفى فى دورته الثانية بكلية الحاسبات جامعة المنوفية لملتقي التوظيفي في دورته الثانية بحاسبات المنوفية





المنوفية – محمود شاكر
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نظمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الملتقى التوظيفى للعام الثانى بمحافظة المنوفية، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عربى كشك عميد كلية الحاسبات والدكتور أسامة عبد الرؤوف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية سوسن طايل ووكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية رمزى جلال.

شارك فى الملتقى 4 شركات من الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وهى In sanya Technology – Barek – Minds out sourcity – Out sourcity skills . .

ودعا الدكتور عبد الرحمن الشباب إلى الخوض فى العمل الخاص لبناء الدولة وأن يكون للشباب فكر بعيد عن وظائف الحكومة والاستفادة من كفاءتهم وإيجاد عمل يناسب مهارتهم فهذا الملتقى يهدف إلى تشجيع الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات المقامة فى القاهرة والإسكندرية الاستفادة من كفاءات الشباب وتوفير فرص العمل لمواجهة البطالة وكذلك دعم الشباب المصرى فى محافظات الدلتا لإيجاد فرص عمل تناسبهم .

وأشار الدكتور أسامة إلى تعريف مبادئ Frcelanco وطرق التعامل مع المواقع واختيار نوعية المهمة المناسبة وكيفية ربط ذلك بالمنح المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية لتكنولوجيا المعلومات ومبادرة صندوق الانما للأمم المتحدة ونقل خبرات تلك الشركات فى الانتقال من على مواقع Frcelanco إلى إنشاء شركات صغيرة Startups وكذلك توفير فرص عمل توظيفية المتاحة فى عدد من الشركات الناشئة أسوة بما تم فى العام الماضى من توفير 25 فرصة عمل أثناء الحدث فى طور انعقاده الأول.


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