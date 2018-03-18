اندلاع حريق بسوق خضروات بمركز إدفو والحماية المدنية تدفع بـ3 سيارات إطفاء

اندلاع حريق بسوق خضروات بمركز إدفو والحماية المدنية تدفع بـ3 سيارات إطفاءالأحد، 18 مارس 2018 06:24 م
حريق بسوق خضروات بمركز إدفو
أسوان ندى سليم
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اندلع حريق بسوق الخضار والفاكهة بمركز أدفو فى أسوان، منذ قليل، ما أسفر عن اشتعال عدد من سيارات الخضروات والفاكهة بالسوق.
ومن جانبها، دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسوان بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق من أجل السيطرة على النيران وإخمادها، قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة للسوق.
الحريق
السنة الدخان
جانب من الحريق
حريق السوق
حريق سوق الخضروات
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